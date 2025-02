Hoće li se u Tuzli ponoviti nadstrešnica iz Novog Sada?

Nadvožnjak zatvoren za saobraćaj, ali šta je s pješacima i vozilima ispod njega?

Nadvožnjak kod Panonskih jezera, koji se nalazi iznad sjeverne saobraćajnice u centru Tuzle, gotovo deset godina nema upotrebnu dozvolu.

Iako su godinama preko njega prolazila vozila, sredinom decembra prošle godine nadležni su ga zatvorili za saobraćaj.

Međutim, hiljade vozila i dalje svakodnevno prolazi ispod njega, što kod građana izaziva zabrinutost.

Pokretanje pitanja sigurnosti

Federalni zastupnik iz Tuzle, Admir Čavalić, obratio se nadležnim gradskim službama tražeći informaciju o statusu nadvožnjaka i njegovoj sigurnosti za pješake i vozače.

“Građani su mi uputili mnogo upita, zbog čega sam odlučio pokrenuti ovo pitanje. Smatram da se bez tragedije u Novom Sadu, gdje je usljed pada nadstrešnice stradalo više osoba, vjerovatno ništa ne bi poduzelo. Međutim, šta je s nama koji svakodnevno prolazimo ispod ovog nadvožnjaka? Ako se utvrdi da je korišten bez dozvole, postavlja se pitanje odgovornosti nadležnih službi”, izjavio je Čavalić za Faktor.

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline u odgovoru Čavaliću potvrdila je da je nadvožnjaku izdato rješenje o odobrenju za probni rad, ali da je ono u međuvremenu isteklo.

Također, naveli su da je Gradsko pravobranilaštvo, na inicijativu Službe za komunalne poslove, podnijelo zahtjev za tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole.

Fahrudin Delić, pomoćnik gradonačelnika Tuzle za prostorno uređenje i zaštitu okoline, kazao je da je formirana komisija koja trenutno provodi tehnički pregled.

“Komisiju čine stručnjaci koji sada obavljaju svoj posao. Oni će izraditi izvještaj i dostaviti ga Službi za prostorno uređenje, nakon čega će se postupiti u skladu sa zakonom”, rekao je Delić.

Vijećnik Bosanske stranke (BOSS) u Gradskom vijeću Tuzla, Mirnes Ajanović, još je u novembru prošle godine zatražio informaciju o upotrebnoj dozvoli za nadvožnjak.

“Služba za inspekcijske poslove u svom rješenju navodi da je još 2012. godine podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu, a da je 2014. izdata privremena dozvola za upotrebu, koja je istekla u martu 2015. godine. To znači da nadvožnjak već deset godina nema upotrebnu dozvolu, što ga čini nelegalnim i nesigurnim za korištenje”, rekao je Ajanović.

Naglasio je i da je nosivost mosta u početku bila 30 tona, ali je smanjena na 20, a potom i na 10 tona, što ukazuje na moguće konstrukcijske probleme.

Ajanović je upozorio da bi se mogla dogoditi tragedija slična onoj u Novom Sadu, jer su na nadvožnjaku vidljive promjene.

“Još prije dvije godine snimio sam video u kojem sam ukazao na ulegnuća i neispravne sajle koje držće konstrukciju. Oni su u međuvremenu samo poravnali asfalt, ali to nije rješenje. Most nije siguran, i to svi znaju”, zaključio je Ajanović.

Dok gradske vlasti rade na rješavanju ovog problema, građani i dalje svakodnevno prolaze ispod nadvožnjaka bez garancije da je siguran.

Postavlja se pitanje hoće li nadležni naći rješenje prije nego što bude prekasno?

