Stanje na cestama – Očekuje se pojačana frekvencija vozila

S obzirom na vedro vrijeme, putevi u Bosni i Hercegovini su trenutno prohodni bez značajnih smetnji ili otežanog saobraćaja. Očekuje se da će u poslijepodnevnim satima doći do pojačane frekvencije vozila, posebno na graničnim prijelazima te na uzlazima u gradske zone što može utjecati na protok saobraćaja i produžiti vrijeme putovanja. Vozačima savjetujemo da voze maksimalno oprezno, izbjegavaju rizična preticanja, te koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

Još nekoliko dana traju radovi na sanaciji škarpi i nestabilnih kosina, zbog čega je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Vozila se preusmjeravaju na put preko Jezera i Mrkonjić Grada prema Crnoj Rijeci.

I dalje na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Do 18. 07.2024. godine, zbog izvođenja neophodnih radova, u vremenu od 07 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na dionici regionalnog puta R-442 Krupac-Igman (od skretanja u Krupcu do priključka za Pendičiće, Dejčiće i Lediće).

Sanacioni radovi aktuelni su na magistralnim putevima: Kladanj-Vlasenica, Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje, Foča-Ustikolina, Dobro Polje-Miljevina, Bijeljina-Rača, Čevljanovići-Nišići i Semizovac-Srednje. Na ostalim mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno.

Na graničnim prelazima Doljani i Bosanska Gradiška pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima mogu se očekivati zadržavanja do 30 minuta.

Do kraja avgusta, za putnički saobraćaj otvoren je granični prelaz Krstac (na putu Gacko-Nikšić).

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.