Stršljeni, ose i pčele: Šta učiniti ako smo alergični na njihov ubod?

Ubod pčele, ose i stršljena može imati ozbiljne posljedice po čovjeka. Međutim, za Faketu Ključić ubod pčele je bio, kako ona tvrdi, spas. Zahvaljujući tome, dugogodišnja bol koju je imala u nozi, je nestala.

„Šetala sam jezerom i ujela me pčela za zglob noge, a taj zglob sam lomila kada sam bila dijete. Drugi dan me ujela na ovo preponi i prošlo je dva do tri mjeseca i tada sam shvatila da me noga više ne boli.” rekla je Faketa Ključić

No, nisu svi iste sreće kao Faketa. Ljekari kažu, da često ubodi ovih insekata dovode do ozbiljnih zdravstvenih problema.

“Može se desiti vrlo burna alergijska reakcija, koja se manifestuje padom pritiska. Vrlo brzo se razvija opšte loše stanje praćeno gušenjem, preznojavanjem, oticanjem mekog tkiva i ono što ugrožava stanje pacijenata jeste oticanje sluznice respiratornog trakta i dolazi do gušenja“ naglasila je Lejla Kuluglija Memišević, načelnica Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla

Najvažnija je hitna reakcija, poručuje Kuluglija Memišević.

“Prva pomoć je prekinuti kontakt sa alergenom. Ukoliko je ostala žaoka, nju treba izvaditi i što prije tražiti pomoć. I da imaju antihistaminik, lijek za aergiju , treba da ga popiju i dok on počne djelovati, proći će vrijeme za našu intervenciju.” nastavila je Lejla Kuluglija Memišević, načelnica Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla

Pored izvlačenja žaoke, vrijeme do najbliže hitne službe možemo ”kupiti” korištenjem epipena odnosno jednokratne adrenalinske injekcije. Ipak, najbitnija je prevencija. Zbog sunčanog vremena pojačano je prisustvo stršljena, osa i pčela, ali i drugih insekata, naročito u dvorištima, na drveću ali i u zgradama. Uklanjanje legla stršljena trebamo prepustiti stručnjacima, savjetuju veterinari.

„U takvim situacija je najpametnije pozvati DDD službu koja se bavi time, profesionalci koji to mogu riješit. Ne preporučujem da vlasnici uklanjaju roj i košnice, ali svakako može i to. U takvim situacijama je najbtinije se propisno obući i zaštiti se od ugriza. Na tržištu postoje i razna sredstva koja eliminišu takve uzročnike“ dodao je Ernes Karić, dr. veterinarske medicine

Ozbiljnosti situacije svjesni su i naši sugrađani. Pojedini su imali iskustvo sa ubodom pčela i stršljenja, ističu da je najbitnije zaštititi najmlađe, ali i sebe.

„Imao sam ujeda, ali sam imao sreću da sam primio serum. Pogotovo bi trebali paziti oni koji imaju djecu malu, da paze na to.„

“Mislim da ne bi bilo loše da se građani educiraju o tome, da znaju kako postupati u određenim momentima“

„Kako sam informisan, potrebno je hitno javiti se u Dom zdravlja, hitna i to je to”

Kako ističu iz Službe hitne medicinske pomoći u prošloj godini zabilježen je veliki broj uboda stršljena, a neki od njih su imali i smrtni ishod. Upravo zbog toga, nijedan ubod insekta ne bismo trebali prepustiti slučaju. Ukoliko dođe do toga, najvažnije je potražiti stručnu pomoć, čak i ako se radi o bezazlenom ubodu. U ovoj godini nisu zabilježili povećan broj pacijenata sa ubodima insekata, navode nam u Domu zdravlja Tuzla.