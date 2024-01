Sutra oblačno s kišom, a evo kada nam stiže snijeg

Sutra oblačno vrijeme sa kišom u većini područja.

U Hercegovini i zapadnin područjima Bosne umjeren do jak južni i jugoistočni vjetar, a u ostatku zemlje slab do umjeren, uglavnom, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stupnjeva.

U nedjelju oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa susnježicom ili snijegom. Prema kraju dana u Krajini se očekuje prelazak kiše u susnježicu ili snijeg, a tokom noći postupno i u ostatku Bosne.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna u Krajini od 2 do 6, u ostatku Bosne do 10, a u Hercegovini do 16 stupnjeva.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom u Bosni. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u Bosni od -4 do 2, a u Hercegovini od 6 do 12 stupnjeva.