Sutra u Bosni i sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Prije podne rijetko u centralnim i istočnim područjima može pasti malo kiše. Vjetar većinom umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, na jugu zemlje do 29°C.