Tužilaštvo TK pozvalo građane i medije na odgovorno dijeljenje informacija

Tužilaštvo TK pozvalo je građane, medije i administratore stranica da prije objavljivanja i dijeljenja informacija provjere činjenice i koriste relevantne i zvanične izvore.

Kako su naveli, u vremenu kada se informacije šire brže nego ikada, želja za većim brojem pregleda, lajkova i dijeljenja ne smije biti važnija od istine. Objavljivanje i dijeljenje neprovjerenih informacija može izazvati paniku, uznemiriti građane i narušiti povjerenje javnosti u institucije i medije.

Iz Tužilaštva TK ističu da takve pojave dodatno otežavaju građanima razlikovanje tačnih i provjerenih informacija od dezinformacija. Zbog toga je, kako navode, važno da svako prije dijeljenja ili komentarisanja određene vijesti provjeri njen izvor i vjerodostojnost.

Posebna odgovornost, prema njihovoj objavi, odnosi se na medije i administratore stranica koji objavljuju sadržaj od javnog interesa. Prije objavljivanja informacija, naročito onih koje se odnose na sigurnost građana ili mogu izazvati strah, uznemirenost i širenje panike, neophodno je provjeriti činjenice iz zvaničnih izvora.

Tužilaštvo TK naglašava da brzina objavljivanja nikada ne smije biti ispred tačnosti, jer jedna neprovjerena informacija može izazvati ozbiljne posljedice. Odgovorno informisanje, kako poručuju, doprinosi zaštiti javnog interesa i jačanju povjerenja građana.