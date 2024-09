Tuzla bez prigušenja sistema vodosnabdijevanja u noćnim satima

Bez prigušenja sistema vodosnabdijevanja u noćnim satima

Do prije sedam dana u Tuzli je na snazi bio prigušen sistem vodosnabdijevanja u noćnim satima. No, obilnije padavine u proteklih nekoliko dana dovele su do toga da građani Tuzle imaju normalnu isporuku vode 24 sata dnevno, potvrdio je to za RTV Slon Aid Berbić, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla.

„ Što se tiče trenutnog stanja u sistemu vodosnabdijevanja, građani Tuzle primijetili su da unazad šest – sedam dana nema prigušivanja ni u noćnim satima što znači da se situacija popravila i ušla u normalne tokove. Ovih par kišnih dana iz nas popravila je hidrološku situaciju na našim izvorištima tako da kompletan sistem radi punom parom tako da nema prigušenja ni u noćnim satima kao što smo imali u pojedinim dijelovima. U ovom trenutku građani Tuzle imaju sistem vodosnabdijevanja na usluzi 24 sata“, istakao je Aid Berbić, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla.

Ukinut plan distribucije vode

Iz tuzlanskog Vodovoda istakli su da je stavljen van snage i plan distribucije vode koji je važio zbog manjka kapaciteta i raspoloživosti vode na izvorištima.

„ Sav plan je ukinut osim visinskih zona gdje štab Civilne zaštite po ustaljenom redoslijedu odvozi cisterne pitke vode ali mislim i da se situacija sa bunarima kod ljudi koji se nalaze u tim područjima popravila tako da je sve rjeđe i rjeđe odvoženje vode tamo“, navodi Berbić.

Plan distribucije vode koji je do sada važio je sledeći:

Centar grada (od Male Pijace do Doma zdravlja, zatim Sjenjak i dio Slavinovića (Ušće i bolnice: Klinika za plućne bolesti i MIB Tuzla), te naselja Slatina, Mandići, Dragodol, Batva, Solana te ulica Rudarska, Krečanska, Paša bunar i 18. Hrvatske brigade) otežano vodosnabdijevanje u periodu od 21 do 05 sati ujutro Zapadni dio grada (naselja Ljubače, Mramor, Miladije, Lipnica i Bukinje) otežano vodosnabdijevanje u periodu od 10 sati do 15 i 30, i u periodu od 22 sata do 05 ujutro. Istočni dio grada (naselja Solina, Brčanska Malta – Šabana Zahirovića, Zlokovac, Ši Selo, Slavinovići, Sepetari, Križani, Simin Han, Gornja Tuzla, Požarnica, Čaklovići, Vasići) otežano vodosnabdijevanje u periodu od 10 sati do 15 i 30, i u periodu od 22 sata do 05 ujutro.

Podsjećamo, tuzlanski Vodovod ranije je zbog sušnog perioda i manjih zaliha vode uputio građanima istočnog dijela grada apel da obezbijede zalihe vode na vrijeme.

