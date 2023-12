Tuzla jedini grad u BiH koji ima organizovanu mrežu primarne selekcije otpada

U posljednje dvije godine u Tuzli je odloženo preko 400 tona otpada od čega 40 % čini plastika.

Kako bi spriječio trajno odlaganje otpada na deponijama, Javno komunalno preduzeće “Komunalac” od 2017. godine realizuje projekat primarne selekcije otpada.

Za sada, više od 50 posto građana ima mogućnost za provođenje primarne selekcije otpada, a cilj je da se u budućnosti obuhvati cijeli grad.

“Mi danas imamo 5,5 do 6 hiljada domaćinstava koji imaju po dvije kante za primarnu selekciju. Jedna je za plastiku, papir, karton, PET a drugi je za komunalni otpad. Ono što je važno reći da čim se počne razdvajat, ostalog komunalnog otpada je puno manje”, rekao je za RTV Slon Admir Bećirović, direktor JKP “Komunalac” Tuzla.

Osim kanti za primarnu selekciju otpada radnici tuzlanskog Komunalca postavili su oko 60 tipskih objekata u većim gradskim naseljima za ove namjene. Ovaj proces u Tuzli predstavlja ključni korak ka održivom upravljanju otpadom.

Građani se, kako ističu iz ovog preduzeća u nekim dijelovima grada još prilagođavaju, dok u drugim aktivno učestvuju.

“ Moramo istaći da u individualnim stambenim objektima građani više vode računa i nekako su tu naučili šta treba da se razdvaja i jednostavno nije im mrsko. Ljudi vole da dobiju nešto i da učestvuju u tom nekom zajedničkom projektu koji je interesantan i za njih i za naše preduzeće. Ali već u zajedničkom stanovanju gdje imamo tipske objekte negdje imamo efekat a negdje građani ne prepoznaju da je to taj tipski objekat nego da on kod kuće treba to da razdvoji i ostavi na posebno mjesto”, navodi Bećirović.

Stoga je vrlo važna edukacija građana da znaju kako odlagati kako bi se njihova zainteresovanost podigla na veći nivo.

Proces primarne selekcije otpada važan je korak jer omogućava razdvajanje različitih vrsta otpada radi recikliranja, ponovne upotrebe ili pravilnog odlaganja.

“ Primarna selekcija otpada podrazumijeva razdvajanje otpada na pragu odnosno u domaćinstvima. Ono što u Tuzli postoji jesu kontejneri za ambalažni otpad koji su prisutni u urbanom dijelu to su one žute kućice sa kontejnerima a domaćinstva, njih preko pet hiljada dobiju jednu žutu jednu crnu ili tamno zelenu za miješani otpad. Ovaj dio koji se tiče ambalažnog otpada podrazumijeva razdvajanje na papir, karton, najlon, PET ambalažu, staklene boce, metalnu ambalažu, dakle to je sve ono što je ambalaža u čemu dobijemo proizvod čega je u suštini i najviše. Na taj način kada se već odvoji na kućnom pragu taj otpad se prikuplja posebnim vozilima i doprema na deponiju”, istakla je za RTV Slon Amela Jusufović, rukovoditeljica gradske deponije “Desetine” Tuzla.

Na gradskoj deponiji “Desetine” naše kamere zabilježile su kako izgleda proces od dolaska otpada pa do krajnjeg proizvoda.

Proces se obavlja ručno ili uz pomoć specijalizovane opreme koja olakšava sortiranje i pripremu otpada za daljnju obradu.

“Mi pokupimo kante, istresemo, dovučemo ovdje na deponiju i onda se pali postrojenje i određen broj ljudi ide na traku i svako ima svoj zadatak da odvaja karton, najlon, papir, flašu, staklo, limenke i to se gore sve sortira u boksove”, rekao nam je Elvis Pulješ, radnik na primarnoj selekciji otpada u JKP “Komunalac” Tuzla.

Što znači da iako građani većim dijelom odvajaju otpad, radnici Komunalca ponovo sve sortiraju.

“ Dakle, ponovo na ove frakcije karton, arhivski papir, sve vrste plastike, metal, staklo i dalje baliramo, pakujemo i distribuiramo prema kupcima. Ono što ide prema kupcima ide u reciklažu tako da je tu jedan zatvoren krug od građana do samog procesa reciklaže što je i naš krajnji cilj”, smatra Amela Jusufović, rukovoditeljica gradske deponije “Desetine” Tuzla.

Ovakav pristup ne samo da smanjuje količinu otpada koja završava na deponijama, već doprinosi zaštiti životne sredine.

Tuzla nije samo posmatrač – ona je inicijator promjene i jedini grad u Bosni i Hercegovini koji ima na ovakav način organizovanu mrežu za primarnu selekciju otpada.

“ Ovo je sistem koji se može prilagoditi i uklopiti u nove buduće projekte ukoliko država bude imala načina da upravlja i zbrinjava otpad. Mi uvijek imamo mogućnost da ovaj naš projekat, odnosno naš sistem prilagodimo nekom drugom”, zaključio je Admir Bećirović, direktor JKP “Komunalac” Tuzla.

Grad Tuzla je za nabavku i podjelu kanti domaćinstvima za primarnu selekciju otpada izdvojio 50 hiljada KM. Pored prikupljanja i transporta komunalnog otpada, radnici Komunalca svakodnevno provode i druge aktivnosti, kako bi građanima obezbijedili ljepši ambijent i zdraviju sredinu.

Plan Javnog komunalnog preduzeća “Komunalac” jeste da obezbijede sredstva za nabavku još kanti u narednoj godini kako bi što više građana moglo učestvovati u primarnoj selekciji otpada.