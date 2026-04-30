Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno devet beba

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 193 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, šest dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Sezona grijanja 2025/2026 završava se 30. aprila. Prostori će biti zagrijavani do 04. maja zbog testiranja i podešavanja sistema.