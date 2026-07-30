Tuzla servis: Rođeno je osam beba

TUZLA SERVIS 30.07.2026.

VODOVOD – Uredno vodosnadbijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

MUP TK – Javni red i mir narušen je šest puta, evidentirano je izvršenje osamm krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda.

HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 214 zdravstvenih usluga.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, pet dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanj