Tuzla servis: Rođeno je osam beba

TUZLA SERVIS 30.07.2026.
VODOVOD – Uredno vodosnadbijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
MUP TK – Javni red i mir narušen je šest puta, evidentirano je izvršenje osamm krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda.
HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 214 zdravstvenih usluga.
VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.
PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, pet dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanj