Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 10 beba

TUZLA SERVIS 23.07.2026.

*** VODOVOD – Dio naselja Vasići bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan , evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 201 zdravstvena usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, pet djevojčica i tri dječaka. U privatnom porodilištu