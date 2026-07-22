Tuzla servis: Dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća

TUZLA SERVIS 22.07.2026.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta , evidentirano je izvršenje 12 krivičnih djela, dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 233 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, tri djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog da