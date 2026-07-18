Tuzla servis: Uredno vodosnadbijevanje svih gradskih i prigradskih naselja

TUZLA SERVIS 18.07.2026.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje osam krivičnih djela, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda, jedanaest ostalih događaja.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 232 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu tehničku intervenciju i jedan požar.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, tri djevojčice i šest dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođeno je tri bebe, dva dječaka i jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UK