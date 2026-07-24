Tuzla servis: Rođeno je 16 beba

*** VODOVOD – Dio naselja Križani bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta , evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 225 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 12 beba, šest djevojčica i šest dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su tri dječaka i jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija s