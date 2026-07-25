Tuzlanska noćna petica večeras okuplja blizu 1.000 učesnika

Tuzlanska noćna petica bit će održana večeras, a rekreativna utrka na pet kilometara okupit će blizu 1.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije i ostatka Evrope.

Start utrke zakazan je za 21 sat iz kompleksa Panonskih jezera, nakon čega će se trkači kretati centralnim gradskim ulicama. Večernji termin, osvijetljena trasa i prateći sadržaji učesnicima i posjetiocima trebali bi pružiti poseban sportski doživljaj.

Manifestacija nije zamišljena samo kao sportsko takmičenje, nego i kao festival aktivnog života. Nakon završetka utrke bit će održan muzički program,