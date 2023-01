U BiH sutra oblačno s kišom, u višim područjima i na planinama sa snijegom

U Bosni i Herevini sutra se očekuje oblačno vrijeme s kišom, a u višim područjima i na planinama sa snijegom. Susnježica ili snijeg su mogući i ponegdje u nizinama centralne i istočne Bosne. Lokalno padavine mogu biti i intenzivnije. Poslijepodne prestanak padavina u Hercegovini i Krajini.

Vjetar umjeren do pojačan sjeverni i sjeverozapadni. U zapadnim područjima Bosne se očekuju olujni udari vjetra. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 10, a najviša dnevna od 3 do 9, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U Sarajevu sutra oblačno vrijeme sa susnježicom i kišom. U večernjim satima susnježica može prelazit u snijeg. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna temperatura oko 5 stepeni.

U Bosni i Herceogovini danas je bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Na planinama je registrovan slab snijeg.

Temperature zraka u 13 sati: Bjelašnica -1 steoen, Ivan Sedlo 7, Livno 8, Zvornik 9, Široki Brijeg i Sokolac 10, Bijeljina, Gradačac, Mostar i Trebinje 11, Bihać, Bugojno, Drvar i Sarajevo 12, Neum i Stolac 13, Srebrenica i Zenica 14, Tuzla 15, Banja Luka, Doboj, Prijedor i Sanski Most 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.