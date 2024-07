U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće u narednim danima

Sunčano i vruće vrijeme najavljeno je u Bosni i Hercegovini za početak naredne sedmice.

U ponedjeljak, 29. jula, uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima na sjeveru Bosne prolazno povećana naoblaka. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, u ostatku zemlje slab sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 26 do 32, na jugu 38 stepeni.

U utorak, 30. jula, sunčano. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, u ostatku zemlje slab sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32, na jugu 36 stepeni.

U srijedu, 31. jula , sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu 38 stepeni.

U četvrtak, 1. augusta, sunčano. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne slab do umjeren jugozapadni vjetar, u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.