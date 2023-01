U prošloj godini u sigurnoj kući U.G. „Vive Žene“ bila smještena 101 žrtva nasilja od čega 47 djece

Svake godine oko 200 žena se obrati i potraži pomoć u ambulanti za pomoć i podršku pri Udruženju građana „Vive žene“ zbog problema koji su u većini slučajeva povezani sa nasiljem u porodici. U prošloj godini u sigurnoj kući “Vive Žene” je bila smještena 101 žrtva nasilja. Od toga 54 odrasle osobe ženskog spola i 47 djece. Međutim, sigurnost koju ove kuće pružaju je privremena, jer po Zakonu o zaštiti nasilju u porodici FBiH boravak može trajati maksimalno šest mjeseci, ali ukoliko se steknu uslovi za bezbjedan povratak u zajednicu. No, period boravka u sigurnim kućama može trajati i kraće.

„Međutim, negdje u praksi to je otprilike dva do tri mjeseca koliko ostaju i koliko je potrebno za određenu stabilizaciju prvo nje kao osobe, a drugo da se neke stvari koje su bile razlog dolaska u Sigurnu kuću mogu urediti da bi se zaista moglo nazvati sigurnošću da ona može bezbjedno izaći iz Sigurne kuće bez rizika da se desi nešto gore“ rekla je Danijela Huremović, voditeljica Sigurne kuće UG „Vive žene“ Tuzla.

Radi osiguranja fizičke zaštite i ostvarivanja prava i interesa žrtve nasilja u porodici, bez straha i opasnosti po život, policija i organ starateljstva dužni su, uz prethodni pristanak žrtve, privremeno zbrinuti žrtvu nasilja u porodici u sigurnu kuću. Međutim, svaki izlazak iz sigurne kuće, uprkos svim poduzetim mjerama, sa sobom nosi rizik, a nažalost u nekim slučajevima nasilje se ponovi, te žene ponovo traže zaštitu u sigurnoj kući.

„Neke osobe znaju i po dva do tri puta u toku godine boraviti u Sigurnoj kući, ali svakako nakon izlaska iz Sigurne kuće ne izostaje podrška. One se uvijek mogu obratiti za pomoć i na raspolaganju smo tu za one koje potraže pomoć. Ključno je to da je potrebno potražiti pomoć i znati kome se obratiti.“ zaključila je Danijela Huremović, voditeljica Sigurne kuće UG „Vive žene“ Tuzla.

Sigurna kuća u Tuzlanskom kantonu ima kapacitet od 23 kreveta i četiri pomoćna ležaja u slučaju potrebe. Obzirom da u većini slučajeva zaštitu traže majke sa djecom završen je i projekat rekonstrukcije dvorišta sigurne kuće čije otvaranje je planirano u aprilu ili maju, a sve u cilju da korisnice i djeca budu sigurni i zaštićeni od pogleda i kontakta sa počiniocima nasilja i da djeca imaju adekvatan prostor za igru.