Ulazak RH u šengenski prostor nije značajnije utjecao na prelazak državne granice

Nakon što je Republika Hrvatska početkom 2023. godine ušla u šengenski prostor na graničnim prijelazima između RH i BiH nisu zabilježena zadržavanja duža od onih kakva se mogu očekivati u ovo doba godine, kazali su za Fenu iz Granične policije BiH.

S obzirom na to da je vrijeme praznika, bilo je za očekivati da će na graničnim prijelazima biti povremenih zadržavanja, većinom na izlazu iz BiH, i to najviše na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Gradiška i Brod, gdje zadržavanja nisu bila duža od 60 minuta, osim na graničnom prijelazu Velika Kladuša gdje su (na izlazu iz BiH) zabilježena povremena zadržavanja do 120 minuta.

Na graničnim prijelazima na ulazu u BiH nije bilo duljih zadržavanja, a povremeno su trajala od 15 do 30 minuta.

Prema podacima Granične policije BiH, u prvih pet dana nove godine prilikom prelaska državne granice na ulazu u BiH evidentirano je 84.401 državljana BiH i 165.568 stranih državljana, a na izlazu iz BiH evidentirano je 99.500 državljana BiH i 189.354 stranih državljana.

U odnosu na godinu ranije radi se o značajnijem porastu broja prelazaka državne granice. Naime, u prvih pet dana 2022. godine na ulazu u BiH evidentirano je 62.738 državljana BiH i 126.600 stranih državljana te je na izlazu iz BiH evidentirano 88.664 državljana BiH i 162.347 stranih državljana.

Prema važećem ugovoru između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, na državnoj granici između BiH i Republike Hrvatske određeno je 16 međunarodnih graničnih prijelaza za cestovni promet putnika i roba, 9 međunarodnih graničnih prijelaza za cestovni promet putnika, 5 graničnih prijelaza za željeznički promet i 20 stalnih graničnih prijelaza za pogranični promet, podsjećaju iz Granične policije BiH.

U Republici Hrvatskoj nastavljaju se primjenjivati važeće odredbe Zakonika o schengenskim granicama, a na zajedničkim lokacijama graničnih prijelaza, ulaskom Republike Hrvatske u šengenski prostor, nema promjena u vezi načina obavljanja granične kontrole.

