Usvojen Zakon o PIO: Novi način obračuna penzija

Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio je izmjene Zakona o PIO kojim se mijenja način i formula obračunavanja penzije kao i novi model povećanja penzija.

ZA je glasalo 56, PROTIV 2 , dok je 3 bilo SUZDRŽANO

Ovaj Zakon se smatra najsveobuhvatnijim tj najsveobuhvatnijom izmjenom Zakona do sada. Primjena ovog Zakona zvanično počinje 1.1.2026. godine, a prve uvećane penzije bit će isplaćene 5.februara.

Novim rješenjem usklađivanje penzija više se ne veže za rast BDP-a, već se kombinuju rast prosječnih plaća i rast indeksa potrošačkih cijena. Omjer ova dva faktora određuje se kao 60/40 ili 40/60, u zavisnosti od toga koji je model povoljniji za penzionere u trenutku usklađivanja.

Prema planiranom usklađivanju u ovoj godini penzije bi se trebale uvećati za gotovo 11,6 posto.

Izmjenama se dodatno precizira i zaštitni mehanizam vezan za penzijski staž. Tako se propisuje da, za manje od 20 godina staža, penzija ne može biti niža od 60 posto prosječne penzije isplaćene prethodne godine. Za 20 godina staža i više, a manje od 25 godina, penzija ne može biti niža od 65 posto prosječne penzije, za 25 i više, a manje od 30 godina, ne može biti niža od 70 posto, za 30 i više, a manje od 35 godina, ne može biti niža od 75 posto, za 35 i više, a manje od 40 godina, ne može biti niža od 85 posto, dok za 40 godina staža i više penzija ne može biti niža od 95 posto prosječne penzije isplaćene godinu ranije.

U obrazloženju je navedeno i da će minimalne penzije za dosadašnje penzionere iznositi 700 KM.

Novi, izmijenjeni Zakon, na snagu će stupiti nakon što ga potvrdi Dom naroda Parlamenta FBiH, a uvećane penzije će biti isplaćene 5. februara.