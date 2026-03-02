Minimalno uvećanje februarskih penzija, a isplata za par dana

Isplata februarskih penzija u FBiH trebala bi početi u četvrtak, 5. marta, a iznosi će biti uvećani za 0,06 posto.

Kako je saopćeno, Vlada Federacije BiH je 20. februara, na telefonskoj sjednici i na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela zaključak kojim prima na znanje i odobrava odluku o usklađivanju penzija u skladu sa članom 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Odluku je donio Upravni odbor Federalnog zavoda za PIO/MIO, a usklađivanje iznosi 11,26 posto na visinu penzije isplaćenu za decembar 2025. godine.

Nakon što su penzije u januaru uvećane za 11,2 posto, a ne za 11,6 kako je ranije najavljeno, među penzionerima su se pojavile dileme da li će obećani procenat biti u potpunosti realizovan. Dodatno usklađivanje sada iznosi 0,06 posto, čime ukupno povećanje dostiže 11,26 posto.

Prema tom obračunu, minimalna penzija koja trenutno iznosi 666,40 KM bit će povećana za 36 feninga i ubuduće će iznositi 666,76 KM. Isplata februarskih penzija u FBiH tako će krenuti uz ovo, kako je navedeno, simbolično povećanje.