Penzioneri u Federaciji BiH dobili su januarsko povećanje penzija od 11,2 posto, iako je ranije najavljivano 11,6 posto. Umjesto razlike od 0,4 posto, sada im slijedi dodatno usklađivanje od svega 0,06 posto. Za najnižu penziju to znači povećanje od 36 feninga. Vlada tvrdi da je sve urađeno po zakonu, dok penzioneri traže doslovnu primjenu propisa.

Penzionerima obećano 11,6 posto, isplaćeno 11,2: Gdje je nestala razlika?

Nakon što su penzije u januaru uvećane za 11,2 posto, a ne za 11,6 kako je ranije najavljeno, među penzionerima su se pojavile dileme da li će obećani procenat biti u potpunosti realizovan. Dodatno usklađivanje sada iznosi 0,06 posto, čime ukupno povećanje dostiže 11,26 posto.

„Kada je isplaćena januarska penzija, nisu bili zvanično objavljeni statistički podaci koliki je bio rast brutoplate i koliki je rast troškova života, odnosno inflacije. Međutim, došli su do podataka da je to veće nego što je bio onaj procenat 11,2 i u skladu sa tim, stvarnom primjenom zakona, doće do poravnanja i penzioneri će dobiti tu razliku sad uz februarsku penziju“, pojasnio je za RTV Slon Haso Halilović, predsjednik UO Saveza udruženja penzionera TK.

Iz Vlade Federacije pojašnjavaju da je prvobitno povećanje bilo akontativno, upravo zbog čekanja zvaničnih statističkih podataka o kretanju plata i potrošačkih cijena. Nakon objave tih podataka izvršen je konačni obračun, u skladu sa formulom definisanom Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

„Prosječna bruto plaća u Federaciji BiH za period januar do novembar 2025. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, porasla je za 16,3 posto. U istom vremenskom okviru indeks potrošačkih cijena rastao je 3,7 posto. Formula za redovno usklađivanje penzija propisana je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i podrazumijeva zbir 60 posto stope rasta prosječne bruto plaće i 40 posto stope rasta potrošačkih cijena. Primjenom te formule dobijena je stopa od 11,26 posto, koja se primjenjuje od 1. januara 2026. godine“, pojašnjeno je iz Vlade FBiH.

Za korisnike najniže penzije to znači povećanje sa 666 maraka i 40 feninga na 666 maraka i 76 feninga. U udruženjima penzionera kažu da će insistirati na doslovnoj primjeni zakona. Naglašavaju da je moguće da i u julu dođe do akontativnog obračuna, ukoliko tada ne budu dostupni konačni statistički podaci.

„Mi tražimo doslovnu primjenu zakona i mi ćemo samo tražiti i insistirati na primjeni zakona člana 79 jer on je rekao sad će biti u julu mjesecu isto, možda neće se znati tačni podaci pa moguće da bude akontativno, ali se uzmaju parametri prvih 6 mjeseci ove godine, a za ovo januarsko povećanje penzija, odnosno redovno usklađivanje, uzimaju se parametri iz 2025. godine”, kazao je Halilović.

S obzirom na određene nedosljednosti kada je riječ o povećanju penzija, među penzionerima su se pojavile sumnje da obećani iznos neće biti u potpunosti ispoštovan. Postavlja se pitanje imaju li, u takvim okolnostima, penzioneri razloga za strah da će ostati uskraćeni za ono što im po zakonu pripada?

„Ne. U ovom momentu ne postoji nikakav razlog i ne trebaju penzioneri da se plaše. Imaju oni one koji ih zastupaju i koji će sigurno insistirati i ostvariti ovu primjenu zakona u skladu s tim kako je već usvojen“, odlučno je rekao Halilović.

Dok penzioneri čekaju martovsku isplatu i simboličnih 36 feninga razlike, ostaje otvoreno pitanje koliko će jul donijeti novo povećanje, u godini u kojoj, osim plata, rastu i troškovi života.