Najstariji penzioner u FBiH ima 103 godine, još 33 korisnika starija od 100 godina

Najstariji penzioner u FBiH ima 103 godine, dok se u evidencijama Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje trenutno nalaze 33 korisnika penzije starija od 100 godina.

Prema statističkim podacima Federalnog zavoda za PIO/MIO, 7.998 korisnika penzije ima između 90 i 100 godina, što pokazuje da značajan broj penzionera u Federaciji BiH pripada generacijama koje su doživjele duboku starost.

Iz Zavoda ističu da ovi podaci nisu samo statistika, jer iza svakog korisnika stoji životni put obilježen radom, porodicom i doprinosom zajednici. Riječ je o generacijama koje su tokom života svjedočile velikim društvenim promjenama, razvoju tehnologije i drugačijem načinu života od onoga koji danas poznajemo.

Među korisnicima koji imaju između 90 i 100 godina nalaze se osobe različitih zanimanja, od prosvjetnih radnika, rudara, ljekara i obrtnika, do službenika, poljoprivrednika i mnogih drugih koji su svojim radom učestvovali u razvoju društva.

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje svakog mjeseca kroz pripreme za isplatu penzija ostaje povezan sa generacijama koje su decenijama radile i ostvarile prava koja danas koriste.

Iz ove institucije najstarijim, ali i svim drugim korisnicima penzije, upućene su želje za dobro zdravlje, mirne dane i nastavak korištenja prava koja su stekli svojim radom i zalaganjem.