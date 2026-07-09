Novo usklađenje penzija za građane Bosne i Hercegovine

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, čime će ukupno povećanje penzija ostvarenih u 2026. godini iznositi 10 posto.

Od 1. augusta 2026. godine bit će povećani i iznosi najniže penzije, i to za 3,55 posto u odnosu na iznose koji su važili za juli ove godine. Prema odluci Vlade RS, najniža penzija iznosit će 361,75 KM.

Iz Vlade RS navode da je cilj ove odluke poboljšanje materijalnog položaja penzionera, posebno korisnika kojima je penzija obračunata po opštim propisima niža od najniže penzije, zbog čega im se isplaćuje najniži iznos.

Za realizaciju ove odluke bit će potrebno oko 1,5 miliona KM mjesečno, odnosno približno 7,5 miliona KM do kraja 2026. godine, saopćeno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade RS.