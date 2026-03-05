Počela isplata penzija za februar u FBiH

U skladu sa Zakonom o PIO, isplata penzija za mjesec februar počinje danas, a penzije će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH

Ranije je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu službenih podataka koje je objavio Federalni zavod za statistiku, donio Odluku (broj: UOFZ 165/26 o konačnom iznosu prvog ovogodišnjeg usklađivanja penzija). Penzije se usklađuju za 11,26 % s primjenom od 1. januara ove godine. Odlukom o konačnom iznosu usklađivanja penzija zamjenjuje se ranije donesena Odluka o akontacijskom usklađivanju kojom su penzije uvećane za 11,2 %. Razlika između iznosa penzije po akontacijskom i konačnom usklađivanju, bit će isplaćena uz penziju za februar. Na navedenu Odluku suglasnost je Zaključkom (broj: 182/26) dala Vlada Federacije.

Odluka o konačnom usklađivanju penzija donesena je na osnovu podatka o rastu prosječne bruto plaće u 2025. godini (16,3 %) te porasta indeksa potrošačkih cijena (3,7 % ) te primjenom formule iz člana 79. Zakona o PIO u omjeru 60:40 u korist povoljnijeg faktora čime dolazimo do iznosa 9,78 % prosječne plaće i 1,48 % indeksa potrošačkih cijena što daje iznos od 11,26% konačnog usklađivanja penzija za prvo polugodište 2026. godine.

Temeljem navedenog za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine,

najniža penzija umjesto 599,28 KM iznosi 666,76 KM,

zajamčena penzija umjesto 715,21 KM iznosi 795,74 KM,

dok najviša penzija umjesto 2996,40 KM iznosi 3.333,79 KM.

Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81. stav 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o PIO (Službene novine Federacije BiH, broj: 6/26), za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026., a koju čini usklađeni iznos prosječne penzije iz decembra 2025. godine iznosi 724,36 KM (651,05 KM prosječna penzija iz 12/2025 uvećana za 11,26 %).

Prema navedenom utvrđeni su iznosi najniže penzije:

a) za manje od 20 godina penzijskog staža ne može biti niža od 60 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,6 = 434,62 KM)

b) za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 25 godina ne može biti niža od 65 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,65 = 470,83 KM)

c) za 25 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina ne može biti niža od 70 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,7 = 507,05, KM)

d) za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 35 godina ne može biti niža od 75 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,75 = 543,27 KM)

e) za 35 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina ne može biti niža od 85 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,85 = 615,71 KM)

f) za 40 godina penzijskog staža i više ne može biti niža od 95 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,95 = 688,14 KM)

Iznos zajamčene penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine po osnovu 40 ili više godina staža osiguranja, utvrđen je u iznosu od 842,44 KM,

Porodična penzija iza aktivnog osiguranika te invalidska penzija, za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. ne može biti niža od 90 % prosječne penzije iz decembra 2025. godine, usklađene u godini ostvarivanja prava, što iznosi 651,92 KM.

Bitno je naglasiti kako su prikazani samo najniži iznosi penzija, koji se osiguravaju korisnicima kojima penzija u obračunu, po stažu i plaćama ne prelazi iskazane iznose, jer se prema Zakonu o PIO visina penzije obračunava prema ostvarenom stažu i visini plaća i može iznositi znatno više u svakoj od navedenih kategorija.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica te Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica), izmjenama navedenih zakona utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

Penzije za februar primit će ukupno 465.965 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 348,5 miliona KM