Ova sedmica ključna je za penzionere u Federaciji BiH, jer ukoliko do petka bude usvojen Budžet, to će značiti povećanje svih penzija za 11 posto. Iz Udruženja penzionera TK se nadaju pozitivnom ishodu i usvajanju Budžeta, ali ako do toga ne dođe, spremni su kažu, na masovne proteste.

Hoće li januarske penzije u FBiH biti uvećane za 11 posto? - 23.01.2023.

