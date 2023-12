Više od 200 događaja u BKC-u TK, u četvrtak Novogodišnji koncert

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona uspješno završava ovu godinu.

Tokom 2023. u Bosanskom kulturnom centru TK koji je obilježio 26 godina rada, realizovano je 214 programa i događaja, od kojih je značajan dio u vlastitoj produkciji. Kao najznačajniji projekat, ovdje ističu potpisivanje sporazuma sa 50 ustanova, organizacija ili pojedinaca koji djeluju u oblasti kulture.

”Zadovoljstvo je to što u okviru svih tih 50 članica koje su u ovom trenutku pod krovom BKC-a, imaju oko pet hiljada članova. Šta to za nas znači? To znači nove programe, nova produkcija, mogućnost stvaranja programa ne samo unutar BKC-a nego i na području Tuzlanskog kantona”, navodi Sead Muminović, direktor BKC-a TK.

Tokom godine, riješeni su dugogodišnji sporovi oko prostora unutar BKC-a, a koje sada koristi Srednja Savremeno-umjetnička škola Tuzla. Ova obrazovna ustanova u koprodukciji sa Pozorištem mladih, Udruženjem ”Mladi Tuzle” i BKC-om počela je rad na pozorišnoj predstavi ”Ljubav Omera i Merime” čija će premijera biti naredne godine. Ističu da će mnogo toga zajedno raditi, kako bi BKC bio centar dešavanja za ovo područje.

”Bosanski kulturni centar ima svoju viziju i ne odustaje od toga da zaista postane centar kulturnih zbivanja u našem gradu, što je izuzetno važno, jer naš narod voli kulturna dešavanja, samo im trebamo dati priliku da to vide i čuju”, ističe prof. Mirzeta Hadžić Suljkić, direktorica Srednje Savremeno-umjetničke škole Tuzla.

Čuli su građani pri kraju godine na sceni BKC-a brojne estradne umjetnike u okviru Festivala sevdalinke, koji je organizovan po 15-ti put. Nadaju se u Udruženju muzičkih umjetnika, koji su organizatori festivala, da će nadležni iznaći više sredstava za BKC u narednoj godini, kako bi ono što je problem, bilo riješeno.

”Ono što je vječita problematika ove javne ustanove – BKC-a jeste scenografija i ozvučenje. Nadam se da oni koji trebaju da čuju ovaj naš problem, kako bi se svi ovi projekti realizovali u jednom zavidnom nivou i u svakom momentu ne bili upitni, kada je u pitanju ta problematika, da nas čuju i da se riješi”, kazala je Ramiza Milkunić, predsjednica Udruženja muzičkih umjetnika TK.

Kruna rada BKC-a TK ove godine je Novogodišnji koncert koji organizuju u saradnji sa Mješovitim horom ”Lege Artis”.

”Tu će nastupiti, pored našeg ansambla i naši gosti, Mješoviti hor BZK ”Preporod” iz Brčkog, Vokalni ansambl ”Libero” iz Živinica, Magnifico iz Živinica, Bosanke iz Lukavca, Tamburaški orkestar i naš Dječiji hor ”Lege Artis”. Bit će to veče jako kvalitetne umjetničke horske muzike”, rekao je Jasmin Hasić, umjetnički rukovodilac Mješovitog hora ”Lege Artis”.

Koncert će biti održan u četvrtak u 19:30 sati u Velikoj dvorani BKC-a. Ulaz je slobodan.