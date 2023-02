Vodovod Tuzla poziva osnovne škole da učestvuju u takmičenju povodom Svjetskog dana voda

Povodom 22. marta – Svjetskog dana voda (http://worldwaterday.org/) JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla poziva sve Osnovne škole da zajedno sa njima rade na podizanju svijesti mladih o značaju vode, uštedi vode i očuvanju izvorišta.

Pozivamo Vas da učestvujete u ovom projektu i prenesete Vašim učenicima našu zamisao i date im podršku prilikom izrade crteža, naravno, najbolji će biti i nagrađeni.

Tema za 2023. je: „Accelerating change“ – „Ubrzavanje promjena“

Ovaj Svjetski dan voda govori o ubrzavanju promjena kako bi se riješila kriza u vezi s vodom i sanitacijom. A budući da voda utječe na sve nas, svi trebaju nešto poduzeti.

To znači i ti!

Vi i vaša porodica, škola i zajednica možete promijeniti promjenu načina na koji koristite, trošite i upravljate vodom u svojim životima. Vaše obveze bit će dodate Akcijskoj agendi za vodu, koja će biti pokrenuta na Konferenciji o vodi UN-a 2023. – prvom događaju takve vrste nakon gotovo 50 godina.

Ovo je trenutak koji se događa jednom u generaciji da se svijet ujedini oko vode.

Igrajte svoju ulogu. Učini što možeš.

JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla poziva sve Osnovne škole da se odazovu na natječaj.

Od učenika očekujemo da se likovno izraze na zadatu temu a od njihovih učitelja/nastavnika očekujemo da im pojasne tematiku.

Tema za crteže: Kako bih ja ubrzao promjenu! (Tehnika po izboru)

Radove će bodovati nezavisna komisija sačinjena od radnika JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Tuzla. Sve radove dostaviti poštom ili lično na adresu 2. Oktobar br. 1 75000 Tuzla. Uz radove obavezno dostaviti kontakt podatke. Radovi ce biti objavljeni na našoj web i facebook stranici.

Rok za dostavu radova je: 22.03.2020. Nakon čega slijedi bodovanje i proglašenje najboljih radove. Kao i do sada učenici/razredi će dobiti nagrade te će biti organizovani izleti na izvorišta iz kojih se snabdijeva vodom Grad Tuzla.

Šta nije u redu?

Svjetski dan voda 2023. govori o ubrzavanju promjena kako bi se riješila kriza vode i sanitarija.

Disfunkcija kroz ciklus vode podriva napredak u svim glavnim globalnim pitanjima, od zdravlja do gladi, rodne ravnopravnosti do poslova, obrazovanja do industrije, katastrofa do mira.

Još 2015. godine svijet se obavezao na Cilj održivog razvoja (SDG) 6 kao dio Agende 2030 – obećanje da će svi sigurno upravljati vodom i kanalizacijom do 2030. godine.

Trenutno smo ozbiljno skrenuli sa puta. Milijarde ljudi i bezbroj škola, preduzeća, zdravstvenih centara, farmi i fabrika su zadržani jer njihova ljudska prava na vodu i kanalizaciju još nisu ispunjena.

Šta možemo učiniti povodom toga?

Vi i vaša porodica, škola i zajednica možete napraviti razliku promjenom načina na koji koristite, konzumirate i upravljate vodom u svojim životima.

Vaše obaveze će biti dodate većim obavezama vlada, kompanija, organizacija, institucija i koalicija.

Zajedno, ova obećanja će formirati Agendu za vodene aktivnosti, koja će biti pokrenuta na Konferenciji o vodama UN-a 2023. (22-24. marta) – prvom događaju te vrste za skoro 50 godina.

Ovaj Svjetski dan voda jedinstvena je prilika da se ujedinimo oko vode i zajedno ubrzamo napredak.

Igrajte svoju ulogu radeći ono što možete.

Prvo, evo kratkog pregleda onoga što kriza vode i kanalizacije zapravo znači.

Šta je globalna kriza vode i kanalizacije?

Kada govorimo o globalnoj krizi vode i kanalizacije, može biti teško zamisliti je. Činjenice i statistike su važne, ali mogu biti bezlične i ne motivisati ljude da preduzmu akciju.

Dakle, kako bi to izgledalo kada bismo globalnu krizu primijenili na zajednicu od samo 100 ljudi?

25 ljudi moralo bi sakupljati neispravnu vodu iz potoka ili bare, često daleko, ili čekati u redu satima i platiti visoku cijenu prodavcu. Voda bi ih redovno činila toliko bolesnima da ne mogu ići na posao ili u školu. Smrt od bolesti koje se u potpunosti mogu spriječiti, poput kolere i tifusa, bila bi stalna opasnost.

22 osobe ili ne bi imale izbora nego da idu u toalet na ulici, žbunju ili poljima, ili da koriste nehigijenske i nefunkcionalne klozete. Žene i djevojke bi najviše patile jer bi bile podložnije zlostavljanju i napadima i ne bi mogle pravilno upravljati svojim menstrualnim zdravljem.

46 ljudi živjelo bi u područjima osjetljivim na bolesti jer su se njihove otpadne vode i fekalije vraćale u prirodu bez tretmana. Ostalih 54 ljudi, koji imaju sigurne toalete povezane sa sistemima koji bezbedno tretiraju otpad, ostali bi uglavnom nesvesni koliko su njihove sanitarne usluge važne za zaštitu njihovog zdravlja i dobrobiti.

Otprilike polovina močvarnih područja oko zajednice bila bi izgubljena u posljednjih nekoliko decenija, povećavajući rizik od poplava.

22 osobe bi radile ili primale njegu u zdravstvenoj ustanovi koja nema osnovnu uslugu vode, što ih stavlja u povećan rizik od zaraznih bolesti. Mnogi od njih će se liječiti od bolesti koje su se mogle spriječiti bezbednom vodom i sanitarijama u zajednici.

Poljoprivreda i industrija u blizini bi preuzele 80 posto raspoložive vode.

Zbog klimatskih promjena, suše bi sve više pogađale vodne resurse i opskrbu hranom. Poplave bi prijetile uništavanjem vodovodnih i sanitarnih objekata i kontaminacijom vodnih resursa.

Malo je vjerovatno da će zajednica imati sporazum o saradnji sa susjednim zajednicama za dijeljenje i zaštitu vode.

Najsiromašniji i najugroženiji članovi zajednice, koji bi bili nesrazmjerno pogođeni krizom, suočili bi se s najvećom borbom da privuku pažnju vlasti da poboljšaju svoje usluge vodosnabdijevanja i kanalizacije.