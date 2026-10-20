Vozačka dozvola sa 17 godina: EU uvodi nova pravila

Vozačka dozvola sa 17 godina postaje mogućnost širom Evropske unije, nakon usvajanja novih pravila koja mladima omogućavaju ranije polaganje vozačkog ispita i upravljanje automobilom uz pratnju iskusnog vozača.

Njemačka je već otišla korak dalje, pa u određenim slučajevima sedamnaestogodišnjacima dopušta i samostalnu vožnju.

Nova evropska direktiva, koja je stupila na snagu 25. novembra 2025. godine, ima za cilj povećanje sigurnosti u saobraćaju i omogućavanje mladim vozačima da iskustvo stječu pod nadzorom prije punoljetstva.

Prema novim pravilima, osobe koje navrše 17 godina mogu dobiti vozačku dozvolu B kategorije, ali do 18. rođendana ne mogu samostalno upravljati automobilom, osim u posebno propisanim slučajevima. Države članice Evropske unije dužne su uskladiti nacionalne propise s direktivom u predviđenim rokovima.

Ko može dobiti vozačku dozvolu sa 17 godina?

Evropska pravila predviđaju da mladi vozači do punoljetstva moraju imati pratioca na suvozačevom mjestu.

Osoba koja prati mladog vozača mora imati najmanje 24 godine i posjedovati vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije duže od pet godina. Također, u prethodnih pet godina ne smije imati izrečenu zabranu upravljanja vozilom u državi koja je izdala dozvolu.

Ovakav način vožnje trebao bi omogućiti mladima da steknu više praktičnog iskustva prije nego što počnu samostalno učestvovati u saobraćaju.

Njemačka dopušta i samostalnu vožnju, ali pod posebnim uslovima

Njemačka savezna pokrajina Hessen omogućava određеним mladim vozačima od 17 godina da automobilom upravljaju bez pratnje, ali isključivo na unaprijed odobrenim relacijama.

Riječ je o posebnoj dozvoli koja se može izdati mladima kojima je automobil neophodan za dolazak do škole, radnog mjesta ili mjesta stručnog osposobljavanja.

Međutim, dozvola nije dostupna svim sedamnaestogodišnjacima. Nadležni organi pojedinačno procjenjuju zahtjeve, a jedan od ključnih uslova jeste da mlada osoba nema odgovarajuću alternativu za prijevoz, poput javnog prevoza ili organizovanog dolaska na odredište.

Samostalna vožnja dozvoljena je samo na utvrđenoj relaciji i ne predstavlja opće pravo upravljanja automobilom bez pratnje.

Šta nova pravila znače za mlade u BiH?

Iako Evropska unija uvodi mogućnost dobijanja vozačke dozvole sa 17 godina, ova promjena ne znači da će ista pravila automatski važiti i u Bosni i Hercegovini.

BiH nije članica Evropske unije, pa se evropska direktiva ne primjenjuje neposredno na domaće propise o izdavanju vozačkih dozvola.

Prema važećim pravilima u BiH, pravo na upravljanje motornim vozilom B kategorije stječe se s navršenih 18 godina, uz ispunjavanje ostalih zakonskih uslova.

Za državljane BiH koji žive u državama Evropske unije relevantni su propisi zemlje u kojoj polažu vozački ispit i stječu pravo upravljanja vozilom.

Prema informacijama koje je objavio BIHAMK, nova evropska pravila dio su šire reforme sistema vozačkih dozvola, usmjerene na sigurnost mladih vozača i smanjenje rizika od saobraćajnih nesreća.