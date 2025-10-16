Nove EU promjene: hoće li vozači sa B dozvolom moći voziti vozila do 4,25 tone

Nakon što su iz Brisela stigle vijesti da se spremaju izmjene koje će vozačima s B kategorijom omogućiti upravljanje vozilima težine do 4,25 tona, mnogi vozači u BiH s pravom se pitaju kada će to pravilo važiti i kod nas. Riječ je o izmjenama Direktive o vozačkim dozvolama, koje su u martu ove godine dobile podršku Evropskog parlamenta i Vijeća EU, ali još čekaju formalno usvajanje i implementaciju u državama članicama.

Prema novim pravilima, osobe koje imaju vozačku dozvolu B kategorije mogle bi upravljati vozilima do 4,25 tona, pod određenim uslovima. Ovo se posebno odnosi na motorna vozila za odmor, takozvane kampere, čija masa često prelazi dosadašnju granicu od 3,5 tone zbog opreme i sigurnosnih sistema.

Za vozila s alternativnim pogonom, poput električnih, neće biti potrebni dodatni ispiti, dok će se za vozila s klasičnim motorima na dizel ili benzin moći tražiti posebna obuka ili test. Novim pravilima uvodi se i digitalna vozačka dozvola koja bi do kraja decenije trebala biti dostupna svim građanima EU kroz sistem digitalnog identiteta.

Direktiva predviđa i druge novine, poput mogućnosti da osobe od 17 godina mogu voziti uz prisustvo iskusnijeg vozača, kao i obavezni probni period za nove vozače u kojem će važiti stroža pravila i kazne.

Za države članice EU biće određen rok u kojem moraju prilagoditi svoje zakone novim pravilima. Ipak, to ne znači da će se nova pravila automatski primjenjivati i u Bosni i Hercegovini. Kao zemlja kandidat za članstvo u EU, BiH će morati naknadno uskladiti svoje propise s evropskim standardima, što uključuje izmjene Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja i pravilnika o vozačkim dozvolama.

I dok u zemljama članicama primjena novih pravila može početi već 2028. godine, u BiH će to zavisiti od brzine prilagođavanja domaćeg zakonodavstva. Stručnjaci procjenjuju da bi, ako se reformski procesi nastave planiranom dinamikom, slične izmjene mogle stupiti na snagu i kod nas u narednih nekoliko godina.

Nova pravila posebno zanimaju one koji planiraju kupovinu kampera, jer bi im omogućila veći izbor vozila i jednostavnije putovanje Evropom. Međutim, dok se u BiH ne donesu zakonske izmjene, za sada ostaje na snazi ograničenje do 3,5 tone za vozače s B kategorijom.