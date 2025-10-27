Velika reforma u EU: Vozačka dozvola prelazi u digitalni oblik, zabrana vožnje važi u cijeloj Evropi

Jasmina Ibrahimović
Vozacke dozvole, isprave, dokument,
Foto: Ilustracija, Facebook - Vozačka dozvola

Evropski parlament usvojio je dvije velike reforme u oblasti saobraćaja – odluku kojom se zabrane za neodgovorne vozače proširuju na sve članice EU i zakon koji uvodi digitalne vozačke dozvole te nova pravila testiranja.

Prema novim propisima, ako vozač u nekoj zemlji Unije izgubi dozvolu zbog ozbiljnog prekršaja, ta zabrana će važiti i u svim drugim državama članicama. Odnosi se na vožnju pod uticajem alkohola ili droga, prekoračenje brzine za više od 50 kilometara na sat, upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje i prekršaje sa smrtnim posljedicama. Država koja izrekne zabranu mora o tome obavijestiti zemlju izdavača dozvole, koja zatim u roku od 15 dana mora poništiti vozačku dozvolu.

Postoje i izuzeci, pa tako zemlje mogu odbiti da sprovedu zabranu ako njihovi zakoni ne predviđaju istu kaznu – primjerice, zbog različitih propisa o dozvoljenoj količini alkohola u krvi.

Drugi usvojeni zakon donosi digitalne vozačke dozvole dostupne putem mobilnog telefona, uz mogućnost zadržavanja fizičke kartice. Uvodi se i probni period od dvije godine za nove vozače, te mogućnost da sedamnaestogodišnjaci dobiju dozvolu uz obaveznu pratnju iskusnog vozača.

Radi rješavanja manjka profesionalnih vozača, starosna granica za vožnju kamiona spuštena je na 18 godina, a za autobuse na 21 godinu, što je izazvalo zabrinutost dijela poslanika zbog sigurnosti saobraćaja. Nova obuka više će se fokusirati na slijepe uglove, odvraćanje pažnje i zaštitu pješaka i biciklista.

Reforma bi trebala biti primijenjena u roku od tri godine, s ciljem da se do 2030. godine prepolovi broj poginulih u saobraćajnim nesrećama u Evropi.

