Za uklanjanje opasnog otpada iz kruga bivšeg HAK-a osigurano još 500.000 KM

U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas će biti potpisan ugovor s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma o nastavku sufinansiranja uklanjanja opasnog otpada KRUKS iz industrijske zone Tuzle.

Vrijednost ugovora iznosi 500.000 KM, a sredstva su namijenjena nastavku sanacije prostora u krugu nekadašnjeg Hlor-alkalnog kompleksa, poznatog kao HAK.

Tokom prve faze projekta, realizovane 2024. godine, iz kruga nekadašnje fabrike uklonjeno je i propisno zbrinuto 310 tona KRUKS-a. Nakon dodatnih mjerenja bit će utvrđeno koliko je opasnog otpada još ostalo na ovoj lokaciji, a planirano je da se preostale količine odvezu na konačno zbrinjavanje izvan Bosne i Hercegovine.

Federalna vlada je za dosadašnje aktivnosti osigurala dva miliona KM, dok je procijenjeno da će za potpuno uklanjanje i trajno zbrinjavanje otpada biti potrebna znatno veća sredstva.

Nadležni su ranije najavili da bi u finansiranje nastavka projekta trebali biti uključeni federalni i kantonalni budžet, kao i Fond za zaštitu okoliša. Sanacija lokacije bivšeg HAK-a mogla bi trajati više godina, a dinamika radova zavisit će od količine preostalog otpada i raspoloživih finansijskih sredstava.