Zbog poplava izmijenjen Program manifestacije Dani jagodastog voća u Čeliću

U Čeliću će od 19. do 21. maja biti održana tradicionalna Privredno-turistička manifestacija ”Dani jagodastog voća BiH”. Zbog poplava koje su zadesile ovu općinu u srijedu 17. maja, načelnik Općine i predsjednik Organizacionog odbora manifestacije Admir Hrustanović donio je odluku o redukovanju Programa manifestacije. Navodi da je izmjena Programa zapravo izraz poštovanja i saosjećanja prema sugrađanima koji su pretrpjeli štetu prouzrokovanu poplavama, a i zbog novonastale štete na infrastrukturnim objektima na području općine. ”Manifestacija će se održati, ali sa smanjenim obimom programa. U cilju promovisanja naših vrijednih poljoprivrednih proizvođača i čelićkog brenda jagode održat će se dio programa vezan za izložbe i predavanja. Sportski i muzički dio programa ćemo, ako Bog da nadoknaditi sljedeće godine. Pozivamo sve građane, goste, prijatelje Čelića da se odazovu i svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj i podrže našu općinu i njeno predstavljanje ovom manifestacijom”, naveo je Hrustanović.

Zbog održavanja privredno-turističke manifestacije “Dani jagodastog voća BiH” u Čeliću doći će do izmjene režima saobraćaja na dijelu lokalnog puta Ulice Alije Izetbegovića.

Dana 19. i 20. maja u vremenskom periodu od 18 do 24 sata doći će do obustave saobraćaja u dijelu ulice Alije Izetbegovića od restorana “Monaco” do kafe bara “Suny”, a saobraćaj će se odvijati alternativnim pravcem kroz Ulicu Šadić Zlatana – Zlaje, navode iz Uprave policije MUP-a TK.