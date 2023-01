Zimska idila još ni na vidiku, za vikend temperature i do 11 stepeni

Za koji dan ćemo zakoračiti u polovinu januara, no prava zimska idila sačekat će još koji dan. Iako su snježne pahulje dočekale građane u jutarnjim satima, nisu se uspjele zadržati na tlu do kraja dana. Prema prognozama meteorologa, padavina neće biti do kraja sedmice. Za vikend slijedi promjena u vidu povećanja temperaturnih vrijednosti koje će dosezati i do 11 stepeni.

“Što se tiče temperature zraka one su negativne tokom jutra, one minimalne vrijednosti idu ispod nule stepeni pa možemo očekivati do petka temperature između dva i tri stepena, a ne maksimalne dosezat će i do osam stepeni. Od subote slijedi promjena temperaturnog režima usljed pojačanog vjetra južnog pravca doće do porasta vrijednosti temperatura zraka pa one jutarnje možemo očekivati ponovo u plusu iznad prosjeka za ovo doba godine”, istakao je Bakir Krajinović, meteorolog Federalnoghidrometeorološkog zavoda.



Meteorolozi u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuju zimsku sezonu tek krajem mjeseca kada se predviđaju snježne padavine nedovoljno rekordne vrijednosti za ovaj period godine.

“ Do kraja ovog mjeseca možemo očekivati dosta nestabilno vrijeme uz povremene padavine, većinom će to biti kiša, a na planinama se može očekivati snijeg. Tako da situacija sa sniježnim pokrivačem već se popravlja kada je u pitanju ova sezona, ali to nije dovoljno a ni blizu rekordnih vrijednosti koje imamo tokom januara”, ističe Krajinović.



Visoke temperature neuobičajene za ovo doba godine, ali i nagle promjene vremena značajno utiču i na biometeorološku prognozu.

“ Uz svaku promjenu idu i nešto lošije biometeorološke prilike pa tako i tokom ovih padavina bile su nešto negativnije. Međutim uslijed stabilizacije vremenskih prilika mogu se očekivati nešto povoljniji uslovi kada je u pitanju ovaj segment, ali visoke temperature pa i dosta oblaka i tokom jutra magla može prouzrokovati određene probleme onim najosjetljivijim osobama”, rekao je Bakir Krajinović, meteorolog Federalnoghidrometeorološkog zavoda.



Iako se ne očekuje značajnije zahlađenje, poljoprivredne kulture će nastaviti biološko mirovanje u nešto primjerenijim toplotnim uslovima za drugu polovinu januara.