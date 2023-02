Zulum: Mart bi trebao da bude malo topliji u odnosu na višegodišnji prosjek

U Bosni i Hercegovini u narednim danima bit će razdoblje promijenjivog vremena sa slabim mrazom u planinskim područjima. Uglavnom će biti pretežno oblačno, a malo sunčanih intervala bit će u drugom dijelu sedmice – kazao je Feni klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH Dženan Zulum.

Prema njegovim riječima, povremene padavine često će biti na granici između kiše i snijega naročito u centralnim područjima BiH, u višim predjelima može doći do formiranja novih naslaga snježnog pokrivača. U Hercegovini i na sjeveru Bosne očekivane padavine bit će u obliku kiše.

– Što se tiče temperatura zraka one će varirati u Bosni između -3 do 3 stepeni, a na jugu zemlje od 6 do 10 stepeni. Najviše dnevne temperature kretat će se od 0 do 5, na jugu zemlje od 7 do 12 stepeni. Pred kraj ove sedmice maksimalne dnevne temperature na jugu zemlje će dosezati do 16 stepeni – kazao je Zulum.

Naglasio je da će prva sedmica marta proteću u pretežno oblačnom vremenu, sa nešto malo više sunca od petka i za dane vikenda, naročito na jugu zemlje.

Govoreći o prognozi za mjesec mart, Zulum je istakao da bi prema sadašnjim pokazateljima, mart trebao da bude nešto malo topliji u odnosu na višegodišnji prosjek.

– Kako idu veće temperature i padavine koje se očekuju bit će pretežno u obliku kiše, jedino što se snijeg može očekivati u višim područjima – istakao je Zulum.

