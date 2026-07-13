Aćimoviću ostaje presuda za pomaganje u genocidu u Srebrenici

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Srećka Aćimovića, osuđenog za pomaganje u genocidu u Srebrenici, jer nije utvrđeno da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje, piše Detektor.ba.

Aćimović je podnio apelaciju Ustavnom sudu smatrajući da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje i da je u presudama izostala savjesna i brižljiva ocjena dokaza koji su ga teretili, kao i oni koji su mu išli u korist.

“Ustavni sud zapaža da u obrazloženju osporene prvostepene odluke nije izostala brižljiva i savjesna ocjena svih dokaza koji su provedeni u toku postupka. Sud BiH je dao detaljne razloge i obrazloženja zbog čega prihvata ili ne prihvata kao vjerodostojne dokaze koje su predložili Tužilaštvo i apelant (…) Ustavni sud zapaža da su u obrazloženju osporene drugostepene odluke sadržani svi apelantovi prigovori koje je isticao u toku postupka pred redovnim sudovima i koje je ponovio i u apelaciji”, navodi u odluci Ustavni sud.

Ustavni sud, kako se navodi, zapaža da iz presuda proizlazi da krivica nije utvrđena samo na osnovu iskaza zaštićenih svjedoka SA-1 i SA-5, već su u obzir uzeti i iskazi drugih svjedoka koji su govorili o odlučnim činjenicama.

“Ustavni sud zaključuje da nema povrede prava na pravično suđenje (…) Apelaciono vijeće je dalo logična i uvjerljiva obrazloženja o tome da je dokazano da je apelant kao pomagač počinio krivično djelo genocida”, zaključeno je u odluci, te se dodaje da iz presuda ne proizilazi ništa što bi ukazivalo da je Sud BiH imao sumnju u pogledu postojanja bilo koje činjenice koja čini obilježje krivičnog djela.

Aćimović je u apelaciji naveo da ni Prvostepeno ni Apelaciono vijeće Suda BiH nisu dali detaljno i uvjerljivo obrazloženje zašto smatraju da iskazi svjedoka, nalaz i mišljenje vještaka vojne struke i materijalni dokazi nisu dovoljni da dovedu u sumnju jedine dokaze koji ga terete – svjedočenje SA-1 i uložene iskaze SA-5. Aćimović smatra da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje zbog nemogućnosti da unakrsno ispita zaštićenog svjedoka SA-5, te uvrštavanjem iskaza tog svjedoka. Na 11 stranica postavio je pitanja kojim je diskreditovao iskaz tog svjedoka, ali Sud tu okolnost, kako navodi u apelaciji, nije cijenio prilikom donošenja zaključka o vjerodostojnosti iskaza svjedoka SA-5 koji su uvršteni u spis.

Aćimović navodi da je na njegovu štetu pogrešno utvrđen i broj zarobljenika koji je iz fiskulturne sale škole u Roćeviću odvezen i ubijen na obali rijeke Drine u Kozluku. Ističe da je u optužnici navedeno 1.040 lica, a u presudi “818” lica.

Aćimović je osuđen na sedam godina zatvora zbog genocida počinjenog nad Bošnjacima iz Srebrenice. On je ranije podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH za privremenu mjeru ukidanja izdržavanja zatvorske kazne, koja je odbijena kao neosnovana.

Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.