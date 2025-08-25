Akcija „Lijevak“ u TK: 51 vozač pijan za volanom

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK proteklog vikenda proveli su pojačane kontrole učesnika u saobraćaju širom kantona u okviru akcije „Lijevak“. Poseban akcenat stavljen je na provjeru alkoholisanosti vozača i pronalazak predmeta koji se dovode u vezu s prekršajima i krivičnim djelima.

Kontrolisana su ukupno 433 motorna vozila i vozača, a zadokumentovano je 186 prekršaja. Alkotestirano je 276 vozača, pri čemu je utvrđeno da je njih 51 upravljao vozilom pod dejstvom alkohola. Oni su odmah isključeni iz saobraćaja. Tokom akcije privremeno je oduzeto 50 predmeta, među kojima 46 vozačkih dozvola, kao i bijela praškasta i zeljasta materija upakovana u PVC folije, za koje se sumnja da predstavljaju opojne droge.

Akciju su, osim policijskih službenika PU Tuzla, realizovali i istražitelji Odsjeka za provedbu propisa, te Grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja Uprave za indirektno oporezivanje BiH – Regionalni ured Tuzla. Koristili su savremenu opremu UIO poput skenera, rendgen aparata i detektora, čime je dodatno pojačana kontrola i otkrivanje nedozvoljenih supstanci i predmeta.

Iz Uprave policije MUP-a TK poručuju da će se ovakve aktivnosti nastaviti i u narednom periodu, a sve s ciljem povećanja bezbjednosti građana. Ujedno apeluju na vozače da poštuju odredbe Zakona o bezbjednosti saobraćaja, voze oprezno i odgovorno, te time doprinesu svojoj i sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju.