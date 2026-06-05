Američka ambasada oštro poručila: Evropske podjele ugrožavaju izbor novog visokog predstavnika u BiH

Uoči sjednice Vijeća za implementaciju mira (PIC) održane 3. i 4. juna, u javnosti su postojala očekivanja da će biti izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, kako bi se osigurala politička stabilnost i kontinuitet međunarodnog angažmana u zemlji.

Međutim, do dogovora nije došlo, a iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država stigla je oštra reakcija u kojoj se izražava razočaranje zbog neuspjeha evropskih partnera da postignu konsenzus.

Kako se navodi, američka delegacija nastojala je okupiti podršku oko zajednički prihvaćene vizije i kandidature iskusnog italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija. Američki državni sekretar Marco Rubio ranije je pred Kongresom pohvalio italijanskog kandidata, navodeći da je riječ o osobi koja bi mogla uspješno doprinijeti stabilnosti funkcije visokog predstavnika.

Iz Ambasade SAD poručuju da primaju k znanju činjenicu da evropske zemlje nisu uspjele postići saglasnost o kandidatu te da su razočarane što su unutrašnje podjele spriječile PIC da izvrši svoju odgovornost i izabere novog visokog predstavnika.

U saopćenju se posebno ističe da evropska neodlučnost i, kako navode, odustajanje PIC-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u BiH.

Ovakva poruka predstavlja jednu od najoštrijih američkih reakcija u posljednje vrijeme kada je riječ o funkcionisanju međunarodnih mehanizama zaduženih za nadzor provedbe mira u Bosni i Hercegovini. Nije precizirano na koji način bi eventualno preispitivanje američke uloge moglo uticati na buduće djelovanje međunarodne zajednice u zemlji.