Hapšenje policajaca u Tuzlanskom kantonu: Lejla Vuković traži najstrože kazne i zaštitu djece

Hapšenje policajaca u Tuzlanskom kantonu zbog sumnje da su navodili djecu bez roditeljskog staranja na prostituciju izazvalo je snažne reakcije u javnosti. Oglasila se zamjenica predsjednika Skupštine TK i predsjednica OŽ SDA TK Lejla Vuković, poručivši da je riječ o mogućoj najdubljoj izdaji povjerenja građana i djece koja su trebala biti zaštićena.

Kazala je da je ovu vijest primila s dubokom tugom i gnjevom, naglašavajući da, ukoliko se sumnje pokažu tačnim, ovakvi postupci razaraju povjerenje u institucije i nanose neizrecivu štetu djeci koja su i ranije prošla kroz traumatične životne okolnosti. Vuković je zatražila potpunu i nepristrasnu istragu te poručila da krivci moraju biti najstrože kažnjeni.

Istakla je i da žrtvama mora biti pružena hitna zaštita i podrška, navodeći da upravo institucije koje su zadužene za sigurnost djece moraju biti primjer odgovornosti, profesionalnosti i morala.

U saopćenju je naglasila da ovaj slučaj mora postati prekretnica kako se, kako je rekla, ovakav užas više nikada i nigdje ne bi ponovio te da pravda mora biti neumoljiva zbog djece, istine i dostojanstva svakog djeteta u Bosni i Hercegovini.

Hapšenje policajaca u Tuzlanskom kantonu trenutno je u fazi istrage, a institucije nisu iznosile dodatne detalje kako ne bi ugrozile proces i zaštitu eventualnih žrtava.