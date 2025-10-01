Američka ambasada u Sarajevu: Privremeno obustavljeno redovno ažuriranje naloga, problem i vize

Američka ambasada u Sarajevu objavila je da njen zvanični Facebook nalog neće biti redovno ažuriran zbog privremenog prekida u finansiranju savezne vlade Sjedinjenih Američkih Država. Kako je navedeno, objave će se dijeliti samo u slučajevima koji se tiču sigurnosti i bezbjednosti građana.

Naglašeno je da postojeći termini za izdavanje pasoša i viza u SAD, kao i u ambasadama i konzulatima širom svijeta, ostaju na snazi i tokom ovog perioda, u mjeri u kojoj to okolnosti budu dopuštale.

„Ovaj nalog neće biti ažuriran do uspostave redovnih aktivnosti, osim hitnih objava koje se odnose na sigurnost i bezbjednost. Sve informacije o našim uslugama i statusu dostupne su na stranici travel.state.gov“, poručili su iz Ambasade SAD u Sarajevu.

Podsjetimo, u ponoć po lokalnom vremenu u SAD-u došlo je do takozvanog „shutdowna“ savezne vlade zbog neusvajanja budžeta, što je već prouzrokovalo obustavu ili ograničenje rada brojnih saveznih institucija.