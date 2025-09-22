Arhiv Tuzlanskog kantona obilježio Dane europskog naslijeđa

Arhiv Tuzlanskog kantona i ove godine se pridružio obilježavanju Dana europskog naslijeđa organizacijom prigodnog programa usmjerenog na promociju i očuvanje kulturno-historijske baštine.

Posjetiocima je prezentirana arhivska građa koja se nalazi na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, s posebnim fokusom na Orijentalnu zbirku,najstariju i najznačajniju zbirku Arhiva TK.

Kroz ovu manifestaciju, Arhiv dodatno ističe važnost razvoja svijesti o značaju kulturnog naslijeđa, te svoju ulogu u njegovom očuvanju, istraživanju i prezentaciji.

„Dakle, riječ o dokumentima koji datiraju od prije nekoliko stoljeća, koji su pisani na staroosmanskom jeziku, to je kombinacija arapsko-perzijskog jezika. Tu imamo dokumente Berate, Fermane, Bujuruldi, Arzuhale, Rukopise, mnoge druge dokumentea koji su zanimljivi, ne samo u kontekstu same informacije koje nude, nego i sa vizualnog aspekta, sa aspekta pisma, ne znam, pogotovo oni koji su kaligrafski pisani, zatim pečata i mnogi drugi, dakle, onaj detalja koji se nalaze na tim dokumentima.“ – rekao je Omar Zulić,direktor Arhiva Tuzlanskog kantona.

“Dan Evropskog kulturnog naslijeđa je veoma bitan za nas mlade jer nam daje priliku da naučimo nešto novo o našoj kulturi i tradiciji. Veoma je bitno da učimo historiju jer svi znamo da je historija učiteljca života i da nikada ne zaboravimo ko smo i odakle vučemo naše korijene, ali isto tako da učimo i o drugim kulturama i tradicijama koje nas okružuju.“ – Adna Ahmetbegović,učenica Gimnazije “Ismet Mujezinović”

“Za mene dan Europskog kulturnog zajedništva nije običan datum u kalendaru, on naime otvara vrata raznim muzejima, arhivima i dvorcima. Prisjećamo se ulica na kojima su naši preci prije koračali, pričali razne anegdote i priče, na kojima su zapravo i živjeli. Na taj dan kamen progovara, historija se piše, a onaj ko ne zna ko su njegovi preci i kakva je njegova tradicija, kakva je njegova zapravo kultura, on ne zna kuda ide. Na osnovu toga, na osnovu tradicije naše kulture mi postavljamo temelje i gradimo mostove za budući napredak.“ – rekao je Zlatan Sadiković,učenik Gimnazije “Ismet Mujezinović”