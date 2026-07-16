Završeno asfaltiranje puta u Par Selu, uloženo 83 000 KM

Asfaltiranje puta u Par Selu završeno je na dionici u naselju Pranjići – Mandušine njive, dok se u okviru programa „Putna infrastruktura I“ radovi izvode ili pripremaju i u više drugih mjesnih zajednica na području Tuzle.

U Par Selu sanirana je i asfaltirana dionica duga 470 metara, a vrijednost izvedenih radova iznosi 83.280 KM. Projekat je realizovan u okviru LOT-a 4 programa koji provodi Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle.

Program se realizuje fazno, u skladu s provedenim postupcima i ugovorima zaključenim sa izvođačima radova.

Asfaltiranje završeno u još nekoliko mjesnih zajednica

Tokom jula završeni su radovi i u Mjesnoj zajednici Simin Han, u naselju Donji Čaklovići. Asfaltirana je dionica do kućnog broja 80, duga 185 metara, čija je vrijednost 29.138 KM, kao i dionica do broja 74, duga 140 metara, za koju je izdvojeno 21.235 KM.

U Mjesnoj zajednici Slavinovići završena je sanacija Ulice Majdan u dužini od 270 metara. Vrijednost radova na ovoj dionici iznosila je 49.700 KM.

Radovi su završeni i u Prvomajskoj ulici u Mjesnoj zajednici Kiseljak. Prva dionica, od kuće Ante Lukića do broja 121, duga je 308 metara, a njena sanacija koštala je 55.980 KM. Druga dionica proteže se od broja 121 do kuće Zorice Rebernik, duga je 258 metara, a vrijednost izvedenih radova iznosi 42.800 KM.

Kada se saberu navedene lokacije na kojima je asfaltiranje već završeno, obnovljeno je više od 1.600 metara putne infrastrukture, uz ukupnu vrijednost radova veću od 283.000 KM.

Radovi nastavljeni u Slavinovićima i Kiseljaku

U dijelu naselja Kolovrat u Mjesnoj zajednici Slavinovići radovi su u toku na dionici do broja 40. Put je dug 145 metara, a ugovorena vrijednost sanacije i asfaltiranja iznosi 37.570 KM.

Radovi su započeti i u naselju Lještak u Mjesnoj zajednici Kiseljak, gdje je planirana sanacija dionice duge 205 metara.

Iz nadležne gradske službe navode da će građani biti blagovremeno informisani o nastavku realizacije ostalih projekata obuhvaćenih programom „Putna infrastruktura I“.

Raskid ugovora zbog nepoštivanja rokova

Za nekoliko lokacija Grad Tuzla pokrenuo je proceduru raskida, odnosno poništenja ugovora sa izvođačem zbog nepoštivanja ugovorenih rokova. Za ove radove bit će pripremljen novi postupak javne nabavke.

Radovi su započeti, a potom prekinuti u Ulici Medenice u Mjesnoj zajednici Kula, na dionicama od broja 57 do 74 i od broja 12 do 20. Ista situacija zabilježena je u naselju Šljivice do broja 52 u Mjesnoj zajednici Batva, kao i u naselju Gornji dvor, od kuće Željka Pavlovića, u Mjesnoj zajednici Gornja Obodnica.

Radovi nisu ni započeti u Ulici Tušanj do broja 187, Ulici Meme Suljetovića od broja 15 do 23A u Mjesnoj zajednici Solana, kao ni u Ulici prof. dr. Ibre Pašića do broja 67 u Mjesnoj zajednici Centar.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica zahvalili su građanima na saradnji tokom izvođenja radova, uz poruku da se program sanacije lokalnih puteva nastavlja u skladu s ugovorenim LOT-ovima.