Austrija protiv bojkota Eurosonga 2026 zbog Izraela

Austrija, domaćin Eurosonga 2026., izrazila je žaljenje zbog prijetnji nekoliko europskih zemalja da će bojkotovati takmičenje ukoliko Izrael bude učestvovao.

„Kulturni bojkoti su glupi i beskorisni, ne pomažu nam da idemo naprijed“, poručio je austrijski državni tajnik za vanjske i europske poslove Sepp Schellhorn za dnevnik Kurier.

Španija, Irska, Slovenija, Nizozemska i Island ranije su najavili da neće poslati predstavnike na natjecanje u Beču narednog maja ukoliko Izrael dobije pravo nastupa. Nizozemska radiotelevizija Avrotros svoju je odluku obrazložila „ozbiljnim kršenjima slobode medija“ u Gazi, uz optužbe da je Izrael tokom prethodnog izdanja Eurosonga izvršio političke manipulacije.

Izrael je prošle godine osvojio drugo mjesto na Eurosongu zahvaljujući pjevačici Yuval Raphael, koja je preživjela napad 7. oktobra 2023. godine.

Schellhorn je naglasio da Austrija mora uzeti u obzir odluke drugih demokratskih zemalja, ali da bi „popuštanje pritiscima ili ucjenama bila pogreška“. Dodao je kako je Eurosong prvenstveno muzičko takmičenje i da miješanje politike s umjetnošću smatra problematičnim.

Prema navodima austrijskih medija, ministarstvo vanjskih poslova planira poslati pismo evropskim diplomatijama s preporukom da ne bojkotuju događaj.

Evropska radiodifuzna unija (EBU), vlasnik i organizator Eurosonga, u julu je otvorila interni dijalog o ovoj temi, a preporuke se očekuju do kraja godine. Konačne odluke o učešću država članica biće donesene krajem 2025.

Eurosong i ranije nije bio lišen geopolitičkih sukoba – Rusija je isključena 2022. nakon invazije na Ukrajinu, dok je Bjelorusija godinu ranije izgubila pravo nastupa zbog političke represije.

Austrija kao zemlja domaćin ostaje privržena neutralnosti, ali i evropskim vrijednostima, te naglašava da je cilj Eurosonga okupljanje umjetnika, a ne produbljivanje političkih podjela.