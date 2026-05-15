Bakir Izetbegović kandidat SDA za člana Predsjedništva BiH

Predsjedništvo Stranke demokratske akcije odlučilo je da kandidat ove stranke za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine bude njen lider Bakir Izetbegović.

Odluka je donesena nakon što je Izetbegović ranije dobio jednoglasnu podršku kantonalnih odbora SDA, a potom i najavio kandidaturu.

U utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH sada se nalaze četiri osobe, a osim Izetbegovića, tu su i Semir Efendić (SBiH), aktuelni član Denis Bećirović (SDP) i osnivač Pokreta za modernu i aktivnu Krajinu (PoMAK) Šuhret Fazlić.