BH Meteo objavio kakvo nas vrijeme očekuje naredne sedmice

Kišovito, tmurno i osjetno svježije vrijeme obilježilo je današnji dan u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Prodor hladnijeg zraka donio je pad temperatura i ugođaj koji više podsjeća na jesen nego na drugu polovinu maja.

Prema prognozi BHmeteo, kiša i pljuskovi, lokalno praćeni grmljavinom, nastavit će se i u narednim satima.

Večeras i tokom noći na nedjelju, 17. maja, glavnina padavina premjestit će se prema sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima Bosne, gdje se očekuju umjerene do jake padavine. U ostalim krajevima padavine će postepeno slabiti i prestajati.

U nedjelju tokom dana padavine će slabiti i prestajati u svim krajevima, uz djelimično razvedravanje.

U ponedjeljak, 18. maja, očekuje se prolazno stabilnije i djelimično sunčano vrijeme. Jutro će biti prohladno i hladno, a ponegdje je moguć i slab mraz.

Od utorka, 19. maja, ponovo se očekuje nestabilnije vrijeme, uz rjeđu kišu i pljuskove s grmljavinom. Ipak, u većini krajeva zadržat će se uglavnom suho vrijeme uz promjenjivu oblačnost.

Nakon svježijeg vikenda, početkom naredne sedmice bit će malo toplije, uz dnevne temperature od 17 do 22 stepena. Vjetar će sutra biti umjeren, sjevernog smjera, dok se početkom naredne sedmice očekuje slab vjetar.

Iz BHmeteo navode da prikazana prognozirana količina padavina obuhvata period od danas poslijepodne do sutra poslijepodne.