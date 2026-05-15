BiH u Ženevi iznijela argumente protiv odlagališta na Trgovskoj gori

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder učestvuje u Ženevi na 65. sjednici Implementacionog komiteta Espoo konvencije pri UNECE, kao dio delegacije Bosne i Hercegovine koju predvodi ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, ujedno i fokalna tačka BiH za Espoo konvenciju.

Na sjednici Implementacionog komiteta Espoo konvencije pri Ujedinjenim nacijama, delegacija Bosne i Hercegovine predstavila je argumente protiv planirane izgradnje skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, upozoravajući na ozbiljne moguće posljedice po zdravlje ljudi, rijeku Unu i okoliš pograničnog područja.

Ministrica Pozder ovom prilikom je poručila da Bosna i Hercegovina neće odustati od međunarodne pravne i institucionalne borbe za zaštitu svojih građana i prirodnih resursa.

– Bosna i Hercegovina danas je branila pravo svojih građana na zdrav život, sigurnu budućnost i puno učešće u procesima koji mogu imati direktne prekogranične posljedice. Ne možemo prihvatiti da se projekt ovakvog rizika realizuje bez pune transparentnosti i bez ozbiljnog uključivanja Bosne i Hercegovine. Zaštita rijeke Une, zdravlja ljudi i lokalnih zajednica za nas nije političko, nego pitanje odgovornosti prema državi i budućim generacijama – rekla je ministrica Pozder.

U svim postupcima naglašeno je da je Hrvatska pokrenula realizaciju projekta bez adekvatnog uključivanja stručne i zainteresovane javnosti iz Bosne i Hercegovine, iako potencijalne posljedice ovog projekta direktno mogu zahvatiti teritoriju BiH. Posebno zabrinjava činjenica da je naseljeni prostor općine Dvor, na čijoj teritoriji se planira skladište radioaktivnog otpada, višestruko manje naseljen i udaljeniji od Novog Grada, mjesta u Bosni i Hercegovini čiji bi stanovnici mogli biti među najizloženijim potencijalnim rizicima.

Ministrica Pozder je također naglasila da procjena uticaja na okoliš ne može biti vjerodostojna bez pune saradnje stručnjaka iz obje države, zajedničkih istraživanja i ravnopravnog pristupa informacijama, posebno imajući u vidu blizinu Novog Grada, rijeke Une i Nacionalnog parka Una.

Prisustvo resornih ministara oba entiteta i ekspertskog tima na sjednici Implementacionog komiteta Espoo-a potvrđuje da Bosna i Hercegovina ovo pitanje smatra jednim od ključnih državnih interesa kada je riječ o zaštiti okoliša i sigurnosti građana.

Ministrica Pozder se sastala i sa izvršnom sekretarkom UNECE-a Tatianom Molcean, kojoj su također predstavljeni argumenti Bosne i Hercegovine i zabrinutost zbog mogućih prekograničnih posljedica planiranog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

– Bosna i Hercegovina očekuje transparentan i međunarodnim pravom utemeljen proces, te jasno poručuje da neće nijemo posmatrati odluke koje mogu ugroziti zdravlje građana, okoliš i nacionalne interese države – istakla je ministrica Pozder, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.