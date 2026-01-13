Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 27. redovnoj sjednici jednoglasno usvojilo zaključke u vezi s namjerom Republike Hrvatske da na lokaciji Trgovska gora odlaže radioaktivni otpad, potvrđeno je nakon razmatranja Informacije o aktivnostima institucija Bosne i Hercegovine na svim nivoima vlasti povodom ovog pitanja.

Kako je navedeno, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine primilo je na znanje Nacrt strategije zaštite pravnog interesa Bosne i Hercegovine u vezi s odlaganjem radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora, koji je izradio pravni tim po nalogu Vijeća ministara BiH. Ocijenjeno je da se radi o važnom dokumentu kojim se osigurava koordinirano djelovanje svih nivoa vlasti radi zaštite interesa države i njenih građana.

U zaključcima se naglašava da Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zahtijeva od Vijeća ministara BiH da hitno razmotri i usvoji strategiju te da nadležne institucije aktiviraju mehanizme predviđene međunarodnim konvencijama, s posebnim akcentom na Espoo konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu i Aarhušku konvenciju o učešću javnosti.

Posebna zaduženja data su Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koje treba, u saradnji s entitetima, kantonima i lokalnim zajednicama, izraditi i objediniti stručne analize o mogućim posljedicama odlaganja nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora po okoliš i zdravlje stanovništva. Istovremeno je Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo da informira međunarodne institucije i javnost o potencijalnim štetnim posljedicama ovog projekta.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je pozvalo i Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine da se aktivno uključi u praćenje slučaja Trgovska gora i razmotri sve raspoložive pravne korake, uključujući mogućnost pokretanja međunarodnog spora ili arbitraže protiv Republike Hrvatske.

U zaključcima se navodi i obaveza da Vijeće ministara BiH redovno informiše Predsjedništvo BiH, Parlamentarnu skupštinu BiH i javnost o svim poduzetim mjerama, u skladu s razvojem situacije i međunarodnim procesima. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine jasno je istaknulo stav da država mora iskoristiti sva raspoloživa pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitila svoje građane i teritoriju od mogućih dugoročnih i nepovratnih posljedica odlaganja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora.