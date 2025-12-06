Biljka koja u decembru pretvara balkon u najljepše mjesto u domu

Neka vaša terasa bude uvijek lijepa zimi kada je tu erika, biljka kojoj hladnoća nimalo ne smeta i koja često cvjeta već u decembru.

Ljubitelji cvijeća koji žele da njihovi balkoni ostanu živopisni i tokom najhladnijih dana rado biraju upravo ovaj zimzeleni žbun, poznat po svojoj izdržljivosti i raznolikosti.

Erika, koju botanika poznaje pod imenom Erica, obuhvata oko osam stotina različitih vrsta, a mnoge od njih unose boju i život u vrt ili dom čak i tokom zime.

Biljka koja raste napolju

Među najpopularnijim je Erica gracilis, čiji se cvjetovi javljaju u jeseni, dok lišće zimi postaje poseban ukras mijenjajući boju iz zelene u smeđu. Ova biljka raste i napolju, a najviše uspijeva na cvjetnim lejama dostižući do trideset centimetara visine. Važno je zaštititi njeno korijenje ako je zima posebno oštra.

Druga vrsta, Erica arborea, prepoznatljiva je po igličastim listovima i sitnim, bijelim cvjetovima nalik zvončićima. Ova sorta može narasti i do četiri metra, pa se u vrtovima često koristi kao dekorativni žbun većih dimenzija.

Erica carnea, poznata i kao kupina, javlja se kao nizak grm ili kao manje drvo visoko do šezdeset centimetara. Njeni cvjetovi, u bijelim, crvenim ili ružičastim nijansama, imaju sposobnost da se pojave već početkom zime, a mnogi ostaju potpuno očuvani i ispod snijega.

Kako erika uspijeva tokom hladnih mjeseci

Erika voli polusjenu i temperature između pet i petnaest stepeni, što je čini idealnom za vanjske saksije u zimskom periodu.

Najbolje uspijeva u kiselom zemljištu, a supstrat za rododendrone pokazao se kao odličan izbor. Redovno zalijevanje odstajalom vodom i povremeno orošavanje listova održavaju njen ritam rasta, dok je nakon cvjetanja potrebno odrezati grančice koje su završile svoj ciklus.

Ovaj zimzeleni grm, osim što uljepšava prostor, ima i medonosna svojstva te pomaže pčelama u stvaranju kvalitetnog, tamnog meda.

Razmnožavanje erike je jednostavno, bilo reznicama uzetim u julu i augustu, bilo dijeljenjem busena u kasnom ljetu. Reznice duge tri centimetra ukorjenjuju se već nakon dvadesetak dana ako se zaštite najlonom i drže u odgovarajućoj podlozi.

Zašto je erika omiljena biljka zimskih balkona

Otpornost na hladnoću jedna je od njenih najprivlačnijih osobina, a kiselo i dobro drenirano tlo ključ je uspjeha njenog uzgoja.

Erika donosi boju u dane kada su balkoni obično sivi, pa njen šareni spektar od bijele preko ružičaste do ljubičaste i crvene unosi život u najhladniji period godine.

Njezina njega je jednostavna, jer se nakon sadnje zalijeva jednom do dvaput sedmično, a kada se prilagodi novim uslovima, dovoljno je i jedno zalijevanje sedmično. U proljeće se uklone osušeni cvjetovi i grančice kako bi nova vegetacija mogla nesmetano krenuti.

Erika je zbog svoje otpornosti, dugog perioda cvjetanja i skromnih zahtjeva idealna biljka za sve koji žele da im balkon ostane šaren i živ tokom cijele zime, bez prevelike brige oko održavanja.