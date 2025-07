Biljka s naših livada: Čisti pluća, kožu i jetru

Biljka čestoslavica poznata i kao veronika ili razgonica, izgleda kao obična livadska biljka, ali krije impresivan niz ljekovitih svojstava. Zapravo, rijetko koja biljka ima toliko koristi, od respiratornih problema, preko problema s kožom i jetrom, do detoksikacije organizma, djeluje na više frontova istovremeno.

Kada cvjeta i gdje raste?

Čestoslavica cvjeta od maja do jula, a može se pronaći širom Bosne i Hercegovine i drugih evropskih zemalja. Najčešća staništa su joj livade i šumski proplanci, rubovi šuma, šumske staze i brdski obronci, poluvlažna do suha tla, na visinama do 1200 m, a može se pronaći i na blago sjenovitim mjestima s humusnim tlom.

Najbolje vrijeme za branje je upravo u periodu cvjetanja, jer je tada biljka najbogatija ljekovitim tvarima.

Šta sve liječi?

Čestoslavica ili vrkuta koristi se kao lijek koji blagotvorno djeluje na pluća i grlo tako što umiruje kašalj, olakšava iskašljavanje, smanjuje upale disajnih puteva. Ova biljka liječi i jetru i želudac i to na način da potiče rad jetre i žuči, ublažava nadutost i pomaže kod čira. Također se koristi u liječenju ekcema, osipa, akni i rana. Može se nanositi direktno kao oblog. No to nije sve! Biljka čestoslavica ili vrkuta dobra je i kod problema sa mokraćnim traktom i za detoksikaciju organizma. Ima blaga diuretička svojstva, pomaže kod zadržavanja vode i čišćenja organizma. Mnogi ne znaju ali redovno korištenje ove biljke liječi zglobove i kosti, tako što svojim protuupalnim svojstvima olakšava reumatske tegobe.

Kako se koristi?

Čestoslavica ili vrkuta pije se kao čaj od sušenih listova i cvjetova, dok se za kožne probleme koriste oblozi ili kupke.

Čaj se priprema na vrlo jednostavan način: 2 kašičice preliti šoljom kipuće vode, poklopiti, ostaviti 10 minuta, procijediti. Piti 2–3 puta dnevno, najbolje između obroka.

Ako vam čaj inače nije prvi izbor, ova biljka bi vas mogla razuvjeriti, blag, prijatan miris i lagano gorkast ukus čine je prihvatljivom čak i za one koji inače izbjegavaju biljne napitke.

Oni koji već vole biljne čajeve mogli bi ovu biljku uvrstiti u svoju redovnu rutinu jer koristi su brojne, a nuspojave gotovo nepostojeće.