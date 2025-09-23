Citroen Ajkula: 70 godina od prve proizvodnje legendarnog modela

Citroen DS jedan je od najpoznatijih modela francuskog proizvođača, automobil s prednjim motorom i pogonom na prednje točkove, koji se proizvodio od 1955. do 1975. godine.

Tokom dvije decenije nastajao je u tri serije, uključujući karavan i kabriolet varijante, a na tržištu je ostao upamćen kao jedan od najinovativnijih automobila svog vremena.

U Francuskoj je bio poznat pod nazivom Déesse, što u prevodu znači božica, dok je u bivšoj Jugoslaviji dobio nadimke Žaba i Ajkula. Prva serija imala je karakteristična izbočena, buljooka svjetla, pa se uvriježio naziv Žaba. Nakon redizajna prednjih svjetala 1967. godine, model je postao još popularniji, a u primorskim krajevima zaživio je nadimak Ajkula. Kasnije se ta podjela prestala koristiti, pa su ljubitelji Citroena model DS počeli oslovljavati jednim imenom – Degolka, bez obzira na seriju.

Futuristički dizajn i napredna tehnologija

Citroen DS bio je prepoznatljiv po aerodinamičnom i futurističkom dizajnu karoserije, ali i po inovativnim rješenjima koja su postavila nove standarde u autoindustriji. Upravljivost, udobnost i sigurnost vožnje bile su na nivou koji se u to vrijeme smatralo revolucionarnim.

Za dizajn karoserije zaslužni su talijanski kipar i industrijski dizajner Flaminio Bertoni i francuski aeronautički inženjer André Lefèbvre, dok je Paul Magès razvio hidropneumatski samonivelirajući ovjes jedan od zaštitnih znakova Citroena. Redizajn iz 1967. godine, poznat i kao facelift treće serije, potpisuje Robert Opron.

Proizvodnja i brojke

Ukupno je proizvedeno 1.455.746 primjeraka Citroena DS, u šest različitih zemalja. Najveći broj, njih 1.330.755, izašao je iz glavne Citroënove tvornice u Parizu, na lokaciji Quai de Javel (danas Quai André-Citroen).

Danas Citroen DS ostaje sinonim za spoj dizajna i inženjeringa, te jedan od automobila koji su obilježili historiju evropske i svjetske autoindustrije.

“Ajkula” u bivšoj Jugoslaviji

“Ajkula” je sklapana i u bivšoj Jugoslaviji. Godine 1964. došlo je do poslovno-tehničke saradnje Tomosa i Citroena, kada je formirana zajednička firma pod imenom Cimos.

Sa Cimosovih proizvodnih traka u Kopru izlazili su popularni modeli Spacek, Dijana, Ami, ali i prestižni Citroen DS. Time je i jugoslovensko tržište dobilo priliku da vozi ovaj legendarni automobil, što je dodatno učvrstilo njegovu reputaciju u regionu.

Naslijeđe koje traje

Šta reći za kraj priče osim da je Citroen DS “Ajkula” predstavljao pravu pobjedu luksuza i stila, prekretnicu u razvoju automobilske industrije i automobil koji će i danas biti rado vožen. Iako je sedamdesetogodišnjak, i dalje mami poglede i izaziva uzdahe gdje god se pojavi.